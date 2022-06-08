Политикам Европы придется объяснить рост цен на нефть "имени Байдена" – Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента

Европейским политикам придется объяснить произошедший рост цен на нефть в Европе, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин

"Теперь пусть европейские политики и чиновники объясняют, почему их граждане должны терпеть рост цен имени Байдена", – написал политик в своем телеграм-канале.

Володин также обвинил США в лицемерии и двойных стандартах. По его словам, в марте Джо Байден заявил о запрете на поставки в страну российских энергоносителей. Несмотря на это, поставки нефти из РФ выросли с 2,325 в феврале до 4,218 миллиона баррелей в марте, а Россия в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в Штаты поднялась с девятого на шестое место.

При этом Соединенные Штаты вынудили ЕС ввести нефтяное эмбарго против РФ, отметил Володин.

Ранее Евросоюз официально опубликовал шестой пакет санкций против России. Ограничения вступили в силу 4 июня. Всего в санкционном списке значатся 18 юридических и 64 физических лица.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что целью шестого пакета санкций Евросоюза против России является "пожар мировой революции в экономике". Он также подчеркнул, что странам ЕС на фоне введения поэтапного эмбарго на российскую нефть грозит дефицит некоторых видов топлива, в том числе дизеля.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

