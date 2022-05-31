Премьер Венгрии заявил, что из-за санкций Европа находится на грани глобального кризиса

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Европа балансирует на грани глобального экономического кризиса из-за санкций, введенных в отношении России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"У нас достаточно проблем, цены на энергоносители взлетели в небеса, инфляция высока, и вся Европа пляшет на грани мирового экономического кризиса из-за санкций", – сказал он в эфире канала М1.

По словам Орбана, в условиях мирового кризиса и при еще более высоких ценах на нефть управление экономикой Венгрии стало бы невыносимой по сложности задачей. Он отметил, что такую ситуацию можно было бы сравнить с последствиями атомного взрыва, однако ее удалось избежать.

Ранее сообщалось, что Болгария добилась исключения из эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти до конца 2024 года. Премьер-министр страны Кирилл Петков сообщил, что 31 мая появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, однако в реальных соглашениях у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями. Документы опубликуют через два дня.

