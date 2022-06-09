Путин пошутил про то, что инфляцию на Западе называют его именем

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Владимир Путин пошутил, что на Западе начали называть инфляцию его именем, передает РИА Новости.

"Там уже моим именем инфляцию называют, а мы здесь совершенно ни при чем. Нет, серьезно, это правда, но мы ни при чем абсолютно. Это результат их ошибок, причем длительных", – отметил российский президент.

Глава государства привел в пример ситуацию с ограничениями в области удобрений и энергоносителей. Запреты в этих сферах привели к тому, что в западных странах резко и существенно выросли цены, подчеркнул Путин.

Российский президент заявил, что государства Запада пытаются переложить ответственность за собственные ошибки на Россию.

Ранее в ходе встречи с молодыми предпринимателями Владимир Путин назвал ключевые качества лидера. По его словам, одним из таких является умение работать в команде.