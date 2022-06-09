Петр I возвращал и укреплял территории, эта участь выпала и на современную Россию – Путин

Фото: kremlin.ru
Во время Северной войны Петр I ничего не отторгал у Швеции, а возвращал. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с молодыми предпринимателями, инженерами и учеными.
Он отметил, что это относится ко всему Приладожью, где основан Санкт-Петербург.
Российский лидер подчеркнул, что "на нашу долю" тоже выпало "возвращать и укреплять".
"Если мы будем исходить из того, что эти базовые ценности составляют основу нашего существования, мы, безусловно, преуспеем в решении задач, которые перед нами стоят", – сказал Путин.
Ранее Владимир Путин заявил, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями. По словам российского лидера, чтобы в современном мире претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет. Он также отметил, что геополитическая борьба была всегда.
В Кремле оценили возможность встречи Путина и Зеленского
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