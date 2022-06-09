Страна может быть либо суверенной, либо колонией – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями заявил, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам российского лидера, для того, чтобы в современном мире претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет.

"Потому что не бывает какого-то промежуточного состояния: или страна является суверенной, или колонией, как бы колонии не называть", – подчеркнул Путин.

По его словам, геополитическая борьба была всегда.

"Я сейчас не буду приводить примеров каких-то, чтобы никакого не обижать, но если страна либо группа стран не в состоянии принимать суверенных решений, это уже в известной степени колония", – добавил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену. По его словам, страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта, поскольку все больше государств в мире намерены проводить независимую экономическую политику.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

