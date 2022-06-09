Песков оценил идею о технологическом суверенитете РФ

14:18
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал идею о технологическом суверенитете России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Конечно, сейчас все высказывают различные точки зрения на предмет нашего технологического суверенитета, экономического суверенитета. В целом, поскольку в мире все меняется – и в политике, и в безопасности, и в торговле, и в экономике, и в макроэкономике, – этот вопрос, наверное, интересует всех", – заявил представитель Кремля.
По словам Пескова, данная инициатива является "областью дискуссий". Пресс-секретарь главы государства добавил, что этот вопрос будет обсуждаться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Он также подчеркнул, что технологический суверенитет не тождественен изоляции России. Страна не будет стремиться к изоляции и не может быть ограничена извне, пояснил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Владимир Путин планирует выступить на пленарной сессии ПМЭФ 17 июня в очном формате. Остальные встречи главы государства будут определены по ситуации.
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