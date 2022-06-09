Путин заявил, что экономика России останется открытой

Фото: kremlin.ru
Россия не станет повторять ошибки Советского Союза, ее экономика останется открытой для взаимодействия со всеми партнерами, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает "Интерфакс".
"Тогда (в советское время. – Прим. ред.) мы сами себя вырезали, создали так называемый железный занавес <...>. Мы сейчас не собираемся этого делать. Мы не будем наступать на те же самые грабли", – сказал президент.
Путин отметил, что такую страну, как Россия, невозможно закрыть извне с помощью санкций, а сама она закрываться не собирается.
"Наша экономика будет открытой. Кто не хочет, тот сам себя будет обкрадывать. Уже обкрадывают, создают проблемы", – заявил глава государства.
По его словам, при сохранении данного вектора политики ситуация на Западе будет только ухудшаться.
Ранее Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену. Президент подчеркнул, что страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта. Все больше стран в мире намерены проводить независимую экономическую политику, подчеркнул Путин.
Он также добавил, что нарушение международных правил и воровство чужих активов не приведет к хорошему тех, кто принимает такие решения.
Ситуация осложнилась после того, как 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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