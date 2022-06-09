Путин назвал ключевые качества лидера

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Владимир Путин в ходе встречи с молодыми предпринимателями назвал ключевые качества лидера. По его словам, одним из таких является умение работать в команде.

"Первое – человек должен быть фанатом своего дела. Второе – нужно проявлять гибкость, уметь здраво и объективно оценивать результаты своей работы и с уважением относиться к людям, с которыми он вместе решает задачи, которым он посвятил свою жизнь, – критично, но с уважением", – сказал президент РФ.

В ходе встречи Путин также заявил, что консолидация общества возможна только при сильной и исправно работающей экономике. По словам российского лидера, консолидация общества позволяет государству решать общенациональные задачи и является одним из ключевых условий развития.

Глава государства подчеркнул, что независимость в принятии политических решений обусловлена независимостью экономического развития государства.

Кроме того, в разговоре с предпринимателями Путин заявил, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями. По словам российского лидера, для того, чтобы в современном мире претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет.

