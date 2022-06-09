Консолидация общества возможна только при отлаженной экономике – Путин

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Консолидация общества возможна только при сильной и исправно работающей экономике, заявил Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.

По словам президента, консолидация общества позволяет государству решать общенациональные задачи и является одним из ключевых условий развития.

"Если экономика будет хромать, чихать и кашлять, тогда все, тогда какая консолидация общества. А если не будет консолидации, то вообще ничего не будет", – сказал Путин.

Глава РФ также отметил, что одним из составных элементов государственного суверенитета является экономический суверенитет. По его словам, независимость в принятии политических решений обусловлена независимостью экономического развития государства.

"Развиваться так, чтобы по базовым направлениям развития не зависеть ни от кого, в критических технологиях, в том, что обеспечивает жизнеспособность общества и государства", – пояснил Путин.

Ранее Путин заявил, что в современном мире государства могут быть либо суверенными, либо колониями. По словам российского лидера, для того, чтобы в современном мире претендовать на какое-то лидерство, любая страна должна обеспечить свой суверенитет.

