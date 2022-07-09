Трамп назвал США нацией, которая находится в упадке

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Фото: depositphotos/actionsports
Соединенные Штаты находятся в упадке, заявил экс-президент США Дональд Трамп. По его словам, действующие власти напрасно читают нравоучения другим странам, когда невинных американцев убивают на улицах.
"Мы нация в упадке, никогда такого не было. Нашу страну сбили на колени, унизили перед миром, ослабили. <...> У нас не останется страны, если мы не остановим быстро это разрастающееся варварство", – сказал он в ходе встречи со сторонниками в Лас-Вегасе.
Бывший американский лидер считает, что закон в Штатах попран. Он также назвал слабой политику предотвращения преступлений. В качестве примера Трамп привел случай массового убийства в Иллинойсе.
5 июля 22-летний местный житель Роберт Кримо открыл стрельбу на параде в честь Дня независимости в Хайленд-Парке в американском штате Иллинойс. Погибли 7 человек. Злоумышленник скрылся на автомобиле. Однако в этот же день правоохранителям удалось его задержать. Кримо предъявлено обвинение в убийстве.
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