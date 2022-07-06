Подозреваемому в стрельбе в Иллинойсе предъявлены обвинения

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Подозреваемому в стрельбе на параде в честь Дня независимости в Хайленд-Парке в американском штате Иллинойс предъявлено обвинение в убийстве по семи пунктам. Об этом сообщил окружной прокурор Эрик Райнхарт.

В ходе пресс-конференции, трансляцию которой вели местные телеканалы, он уточнил, что 22-летнему Роберту Кримо грозит пожизненное заключение.

Трагедия произошла накануне. По последним данным, погибли 7 человек. По словам очевидцев, нападавший открыл огонь по толпе и действовал в одиночку. После злоумышленник скрылся на автомобиле. Однако в этот же день правоохранителям удалось его задержать.

Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в канадском Викториавилле. По информации правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из похожего на пистолет пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим. Стрелка задержали.

