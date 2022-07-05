Полицейские установили личность подозреваемого в стрельбе в Иллинойсе

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Фото: AP Photo/Nam Y. Huh
Американские правоохранители установили личность подозреваемого в стрельбе в городе Хайленд-Парк в штате Иллинойс. Об этом сообщил начальник городского полицейского управления Лу Джогмен.
В ходе пресс-конференции, трансляцию которой вели телеканалы США, он рассказал, что стрельбу открыл 22-летний Роберт Кримо. Он до сих пор находится на свободе, вооружен и представляет опасность.
Трагедия произошла вскоре после начала парада по случаю Дня независимости США. По последним данным, погибли шесть человек, более 20 госпитализированы. По словам очевидцев, нападавший открыл огонь по толпе и действовал в одиночку.
Ранее сообщалось, что пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой в канадском Викториавилле. По информации правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из похожего на пистолет пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим. Стрелка задержали.
Шесть человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго
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