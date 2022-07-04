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05:53

Мужчина в Канаде ранил пять человек из пневматического оружия – СМИ

происшествияза рубежом

Фото: depositphotos/Stringer_Image

Пять человек получили ранения в результате инцидента со стрельбой из пневматического оружия в канадском городе Викториявилль. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, на одной из улиц города 36-летний местный житель из похожего на пистолет пневматического оружия без причины начал стрелять свинцовыми шариками по прохожим.

В результате ранения получили пять человек, их жизни вне опасности. Сотрудники полиции задержали стрелка. Какое наказание может грозить задержанному, не сообщается.

Ранее сообщалось, что три человека получили ножевые ранения при нападении в Канаде. По данным СМИ, нападение произошло в одном из районов Монреаля. В результате случившегося пострадали две женщины и мужчина.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас их жизни находятся вне опасности. Полицейским удалось задержать нападавшего. При этом личность злоумышленника не раскрывается.

До этого инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Сообщалось, что полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой не была подтверждена.

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