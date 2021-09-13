Три человека получили ножевые ранения при нападении в Канаде – СМИ

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Три человека получили ножевые ранения при нападении в Канаде. Об этом информирует телеканал CTV.

По данным СМИ, нападение произошло в одном из районов Монреаля. В результате случившегося пострадали две женщины и мужчина.

Пострадавшие были доставлены в больницу. Сейчас их жизни находятся вне опасности.

Уточняется, что полицейским удалось задержать нападавшего. При этом личность злоумышленника не раскрывается.

Ранее инцидент со стрельбой случился в американском штате Иллинойс. Сообщалось, что полиция получила сообщение о стрельбе в городе Ист-Сент-Луис.

Кроме того, в том же месте произошло столкновение поезда легкого метро и машины. При этом связь ДТП со стрельбой не была подтверждена.