При стрельбе в штате Мэриленд погибли три человека

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В Америке произошел новый случай стрельбы по гражданам. На этот раз в штате Мэриленд. Неизвестный открыл огонь в городе Смитсбург, расстрелял сотрудников в здании компании Columbia Machine. Сообщают о трех погибших. Еще семеро получили ранения. Стрелок пытался скрыться от полиции на машине, но под плотным огнем получил ранения. Сейчас он находится в больнице. Мотивы выясняют. Это уже не первый подобный случай в США.
В Китае эксперты выясняют, почему упал военный самолет. Истребитель рухнул на жилые районы в провинции Хубэй. Борт упал на частный дом. После этого раздался взрыв и начался пожар. Погиб один человек, еще двое получили травмы и ожоги. Пилот успел катапультироваться и не пострадал. Сейчас им занимается военная прокуратура. Устанавливают, что привело к трагедии – ошибка летчика или технические неполадки истребителя.
Выясняют китайские следователи и причины другого серьезного происшествия – пожара в городе Ханчжоу. Там сгорел рынок. В начале рабочего дня огонь охватил торговые ряды и павильоны. Свидетели рассказывают, как люди выпрыгивали из окон, спасаясь от огня. Пострадали более 10 человек. У них ожоги и отравление угарным газом.
В Германию в начале лета пришла настоящая зима. На страну обрушились аномальные осадки. В южных и западных регионах Германии ударили морозы и прошли снегопады. В некоторых деревнях сугробы из снега и льда полностью перекрыли дороги. Чтобы избежать транспортного коллапса, власти на помощь дорожным и коммунальным службам бросили бригады спасателей и пожарных.
Турция готовится к президентским выборам. Действующий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выдвинул свою кандидатуру. Голосование пройдет в июне 2023 года. Эрдоган пойдет на выборы от образования "Альянс народа". Оппозиция своих кандидатов пока не выдвигала.
Полностью "замороженными" могут оказаться отношения России и Японии. Восточный сосед ввел новые ограничения. На этот раз в сфере торговли. Токио с 17 июня запрещает экспорт в РФ грузовых автомобилей, самосвалов, бульдозеров и других видов оборудования. Об этом сообщили в министерстве экономики, торговли и промышленности Японии. Новые санкции приняли после того, как правительство ввело ограничения на продажу в Россию товаров, которые, как они считают, укрепляют промышленную базу страны.
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