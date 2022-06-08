В Роструде напомнили о короткой рабочей неделе из-за Дня России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают граждан из-за празднования Дня России 12 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роструда.

"В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что нерабочие праздничные дни не могут быть причиной снижения зарплаты по окладу. При этом в случае отсутствия оклада выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается нормативными актами.

Следующие длинные выходные ожидаются в ноябре в связи с Днем народного единства.

Ранее сообщалось, что режим работы отделений "Почты России" изменится в преддверии Дня России. В субботу, 11 июня, почтовые отделения во всех регионах России закроются на час раньше. Исключение составят только круглосуточные отделения "Почты России" в Москве и Санкт-Петербурге.