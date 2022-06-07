Названы популярные направления для путешествий в День России

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Санкт-Петербург и Калининград стали лидерами среди россиян по количеству бронирований туров в День России, 12 июня, сообщается на сайте АТОР.

По данным экспертов, в Сочи на длинные июньские выходные продано 70–75% туров.

Другими популярными направлениями названы Карелия, Кавминводы, Дагестан, Казань, Москва, Подмосковье, Крым, Псков и Великий Новгород.

Как отметили в туркомпаниях, в настоящее время еще есть возможность приобрести путевки в Москву и Санкт-Петербург, Казань, Карелию, Псков, Новгород, в то время как в отелях Дагестана и Калининградской области мест уже практически нет.

При этом в АТОР отметили снижение доли бронирований туров в Крым, Анапу, Геленджик в связи с закрытием местных аэропортов.

Туроператоры добавили, что в 2022 году зафиксирован рост спроса в пределах 3–5% по сравнению с 2021 годом на короткие туры по РФ в праздничные июньские выходные.

Ранее сообщалось, что каждый пятый турист, который приобрел железнодорожные билеты на июньские праздники, поедет в Москву.

В компании Tutu.ru проанализировали продажи железнодорожных билетов с 9 по 12 июня и заметили, что 21,6% россиян в это время планируют посетить российскую столицу. Далее следует Санкт-Петербург – в него поедут 12,7% туристов.

