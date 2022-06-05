Москва возглавила рейтинг популярных направлений для поездок в июньские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Каждый пятый турист, который приобрел железнодорожные билеты на июньские праздники, поедет в Москву. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование сервиса путешествий Tutu.ru.

В компании проанализировали продажи железнодорожных билетов на период с 9 по 12 июня и заметили, что 21,6% россиян в это время планируют посетить российскую столицу. Далее следует Санкт-Петербург – в него поедут 12,7% туристов.

За ними по убыванию популярности расположились Анапа и Краснодар. Пятое место делят Адлер, Ростов-на-Дону и Симферополь. В перечисленные города собираются поехать до 3% россиян, которые планирую путешествия на поездах. Также в двадцатку востребованных направлений вошли Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград и другие города.

Ранее в Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по России. В их числе маршруты по Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу и другим регионам страны.

