В АТОР назвали популярную страну для оформления карт Visa и Mastercard

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За иностранными картами Visa и Mastercard можно отправиться в Армению, Узбекистан, Белоруссию и Сербию, сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

"Лидером "карточного туризма" в России является Узбекистан. Армения несколько отстает: политическая напряженность в этой стране уже отпугивает часть туристов", – пояснили в организации.

Как рассказали в "Интуристе", оформить карту в Узбекистане можно в течение дня. Также за день сделают карту в Белоруссии. При этом выбрать данную услугу можно как экскурсию.

Ранее туристам рассказали об особенностях организации зарубежных туров для оформления банковских карт Visa и Mastercard. Для получения карты потребуется загранпаспорт, сим-карта местного оператора связи и временная регистрация, которую предлагают в гостиницах.

5 марта Visa сообщила, что прекращает все транзакции на территории России. Также на территории России не работают карты данной платежной системы, выпущенные за границей. Аналогичная ситуация сложилась с платежной системой Mastercard.

