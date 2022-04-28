Названа самая выгодная страна для оформления карт Visa и Mastercard

Российским туристам рассказали об особенностях организации зарубежных туров для оформления банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
Наиболее простые условия для россиян предлагают в банках Узбекистана. Для получения карты потребуется загранпаспорт, сим-карта местного оператора связи и временная регистрация, которую предлагают в гостиницах.
В Узбекистане карты для россиян оформят день в день, к тому же местные кредитные организации готовы работать с российскими клиентами, в том числе предоставляя услуги на русском языке.
Загранпаспорт и талон о временной регистрации также подойдут для оформления банковской карты в Киргизии. При этом сама по себе процедура занимает от 2 до 14 дней.
Более сложный процесс для получения банковской карты платежных систем Visa и Mastercard предусмотрен в Казахстане и Таджикистане. Там открыть счет возможно только при наличии регистрационного свидетельства налогоплательщика (ИИН), получать который требуется в местных налоговых органах.
Помимо названных стран, для оформления карты можно поехать в Белоруссию, Грузию, Молдавию и Азербайджан, однако в каждом из случаев есть свои особенности. Например, в Грузии заявителю могут не открыть рублевый счет, а клиенты в Белоруссии могут столкнуться с санкциями против банка, где была получена карта.
5 марта Visa сообщила, что прекращает все транзакции на территории России. Все транзакции, инициированные с картами Visa, выпущенными в РФ, больше не проходят за пределами страны. Также на территории России не работают карты данной платежной системы, выпущенные за границей. Аналогичная ситуация сложилась с платежной системой Mastercard.
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