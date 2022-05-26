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Морские и мультимодальные перевозки по единому билету организуют на юге РФ этим летом, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
По его словам, решать задачу транспортного сообщения на юге страны следует всесторонне. Кроме того, нужно развивать морское транспортное сообщение летом.
"В решении вопроса транспортной доступности юга России будут приниматься системные меры. Минтрансу совместно с регионами необходимо отрегулировать и увеличить объем мультимодальных перевозок по единому билету", – отметил Чернышенко.
Также вице-премьер призвал к 1 июня закончить организацию регулярного морского сообщения между городами-курортами на Черном море. Он уточнил, что благодаря этому туристы смогут рассматривать альтернативные пути к местам отдыха.
Отмечается, что мультимодальные перевозки осуществляются различными видами транспорта в рамках одного договора. Так, например, по словам Чернышенко, Минтранс запустит в текущем сезоне регулярное автобусное сообщение между Крымом и Адлером, Минимальными Водами, Волгоградом, Ставрополем, ведомство также создаст единый билет и единое расписание.
Помимо этого, как заявил Чернышенко, министерству также поручено проработать возможность организации на трассе М4 "Дон" выделенной полосы в оптимальные временные интервалы для регулярных пассажирских автобусов.
Ранее сообщалось, что кабмин Москвы поддержит развитие делового и молодежного туризма. Организаторы конференций, конгрессов и деловых встреч смогут подать заявки на грант. Он позволит компенсировать часть затрат, например, на аренду помещений и оборудования.
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