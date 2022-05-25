РЖД предоставит до 70 тысяч дополнительных мест для перевозок пассажиров на юг РФ

РЖД предоставит до 70 тысяч дополнительных мест для перевозок пассажиров на юг страны. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

О необходимости организовать доступность пассажирских перевозок на черноморские курорты говорил ранее Владимир Путин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.