Более 500 млн рублей сэкономили пассажиры московского метро по акции "Время ранних"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Акция "Время ранних" с осени 2020 года позволила пассажирам столичного метро сэкономить более 500 миллионов рублей, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Об этом сообщает ТАСС.
"Сейчас более 5 тысяч пассажиров изменили время поездок на менее загруженные часы, а значит, в вагонах и на станциях стало свободнее и комфортнее. Важно, что люди оставляют нам отзывы и отмечают позитивный эффект от акции. Ежедневно в рабочие дни скидку получают свыше 100 тысяч пассажиров, а в целом с начала акции они сэкономили более 500 млн рублей", – сказал он.
Акция, по которой пассажиры получают скидку в размере до 50% (до 25 рублей) на проезд вне часа пик, была введена в качестве эксперимента на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях метро 2 ноября 2020 года. Она действует в будние дни с момента открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15 на всех станциях этих линий. Кроме того, акция действует на Казанском направлении МЖД в сторону Москвы.
Отмечается, что Таганско-Краснопресненская линия была выбрана для проведения эксперимента, поскольку она является наиболее загруженной веткой московской подземки. Более всего это заметно в утренние часы. Акция распространяется на Некрасовскую линию, поскольку она дублирует Таганско-Краснопресненскую линию на своем южном участке.
Ранее в столичном Дептрансе заявили, что не планируют повышать стоимость проезда на общественном транспорте из-за санкций. В департаменте напомнили, что плановая индексация проводится раз в год, поэтому на данный момент вопрос о повышении стоимости проезда не обсуждается.
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