В Дептрансе Москвы сообщили, что не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве не планируют повышать стоимость проезда на общественном транспорте из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.

В департаменте напомнили, что плановая индексация проводится раз в год, поэтому на данный момент вопрос о повышении стоимости проезда не обсуждается.

"Речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Мосметро и компания ООО "МСП" заключили контракт на пять лет на поставку транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом. Первая партия полностью российских карт появится в кассах метро, когда окончится финальный этап тестирования. Ожидается, что закупка поможет компании сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности, а также продолжить работу над еще более современными разработками.

