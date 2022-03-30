В Дептрансе Москвы сообщили, что не планируют повышать стоимость проезда из-за санкций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Москве не планируют повышать стоимость проезда на общественном транспорте из-за санкций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного Дептранса.
В департаменте напомнили, что плановая индексация проводится раз в год, поэтому на данный момент вопрос о повышении стоимости проезда не обсуждается.
"Речи о повышении тарифов ни в ближайшие шесть месяцев, ни в другой перспективе, выходящей за рамки плановой индексации, не стоит", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Мосметро и компания ООО "МСП" заключили контракт на пять лет на поставку транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом. Первая партия полностью российских карт появится в кассах метро, когда окончится финальный этап тестирования. Ожидается, что закупка поможет компании сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности, а также продолжить работу над еще более современными разработками.
В Москве не планируют повышать стоимость проезда в общественном транспорте из-за санкций
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