Ликсутов: акция "Время ранних" в Москве продлена до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Акцию "Время ранних" в столичном метро продлили до конца года. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова, ежедневно в рабочие дни акцией пользуются около 100 тысяч пассажиров Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линий метро.
"Всего с запуска акции они сэкономили уже более 425 миллионов рублей. Чтобы сохранить комфортные и выгодные поездки для миллионов жителей по решению мэра Москвы, мы продлеваем акцию до конца года", – приводятся в материале слова Ликсутова.
Акцию запустили в ноябре 2020 года. На Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях по рабочим дням с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15 действует скидка на проезд до 50%. Также сохранится сниженный тариф на Казанском направлении железной дороги в сторону Москвы.
В материале говорится, что благодаря акции удалось разгрузить самые востребованные участки метро в часы пик. Так, в вагонах на Таганско-Краснопресненской линии по утрам количество пассажиров уменьшилось на 7%, станцию "Китай-город" удалось разгрузить на 21%, станция "Полежаевская" стала свободнее на 20%, "Выхино" – на 18%.
Ранее сообщалось, что Face Pay в метро с начала года воспользовались больше 6 миллионов раз. Особенно популярным сервис стал на станциях "Белорусская", "ВДНХ", "Комсомольская", "Новокосино" и "Охотный ряд".
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