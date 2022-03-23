Ликсутов: отечественный чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тестирование российского чипа для транспортной карты "Тройка" находится на финальном этапе перед выпуском в масштабное производство, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он уточнил, что российский чип для "Тройки" начали готовить еще три года назад.

По словам Ликсутова, замена чипа не отразится на функционале и возможности транспортной карты.

"При этом на складах у нас достаточное количество карт, никакого дефицита нет и в будущем не будет. Закупку новых чипов у нашего российского производителя ООО "МСП" мы проведем дополнительно, а контракт на наше взаимодействие будет продлен на пять лет в рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики", – приводятся слова Ликсутова в сообщении Дептранса в телеграм-канале.

Заммэра подчеркнул, что предприятие будет обеспечено на несколько лет вперед, сохранятся рабочие места и продолжатся исследования по созданию еще более современного российского чипа для транспорта и банковской сферы.

Ликсутов отметил, что московская билетная система является одной из самых надежных и современных в мире.

В России до конца 2022 года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка". Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел, Ростов и Республика Ингушетия. На данный момент единая билетная система действует в 14 регионах и городах.

По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

Ликсутов отмечал, что применение единой карты "Тройка" становится удобным для россиян, поскольку помогает экономить в путешествиях. Кроме того, сама инициатива соответствует транспортной стратегии страны до 2030 года.

