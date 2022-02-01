Число регионов РФ с возможностью оплаты проезда "Тройкой" планируют увеличить до 28

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России до конца 2022 года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка". Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

"В 2022 году еще больше жителей России смогут удобнее оплачивать проезд в городском транспорте: количество регионов, где будут принимать карту "Тройка", может вырасти в этом году до 28", – указали в ведомстве.

Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел, Ростов и Республика Ингушетия. На данный момент единая билетная система действует в 14 регионах и городах.

По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что применение единой карты "Тройка" становится удобным для россиян, поскольку помогает экономить в путешествиях. Кроме того, сама инициатива соответствует транспортной стратегии страны до 2030 года.

Накануне Ликсутов заявил, что столица РФ готова предлагать карту "Тройка" другим странам. Он добавил, что действующие билетные системы Москвы и Подмосковья полностью объединены.