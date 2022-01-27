Активировать баланс "Тройки" теперь можно во всех видах наземного транспорта Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Активировать баланс на карте "Тройка" теперь можно с помощью валидаторов в столичном наземном транспорте, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Впервые во всем наземном транспорте Москвы можно активировать "Тройку". Раньше для этого пришлось бы идти на станцию метро и использовать специальный терминал. Сейчас доступны 25 тысяч валидаторов на любом маршруте, практически в любой точке города", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что пополнить баланс транспортной карты можно онлайн через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" или единый транспортный портал, а после достаточно приложить ее к считывающему устройству для активации. В салоне автобуса или трамвая нужно нажать на специальную кнопку справа от валидатора – на экране появится надпись об активации удаленного пополнения.

Заммэра подчеркнул, что это абсолютно новый сервис, при этом реализованный на уже действующем оборудовании. Первыми оценить сервис смогли жители ТиНАО: в декабре его начали тестировать на 90 автобусных маршрутах.

"Теперь более миллиона человек могут ежедневно записывать билет на свою "Тройку" в любом наземном транспорте на каждом маршруте. Главные преимущества нового сервисе – это удобство для пассажиров и экономия времени на дорогу. На любом маршруте, где бы не находился пассажир, он может своевременно записать билет на карту, не заходя в метро. Мы ожидаем, что функционал сделает наземный транспорт еще доступнее и удобнее для всех", – отметил гендиректор Мосгортранса Николай Асаул.

16 декабря в столице запустили виртуальную карту "Тройка". С ее помощью пассажиры могут оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД и наземном транспорте смартфоном. Карту запустили Google, Samsung, ВТБ и Mastercard. Она появилась в приложении "Метро Москвы" на Android, а также работает в Samsung Pay и Google Pay.

