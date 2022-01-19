В Москве начали тестировать новые турникеты

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве начали тестировать обновленные турникеты. Первый контроллер зон проходов (КЗП) нового поколения уже установили на "Проспекте Мира" Калужско-Рижской линии метро.

КЗП – часть турникета, к которой прикладывается билет. В рамках тестирования контроллер считывает "Тройку" и бумажные проездные билеты, сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

"Будем следить за его работой: расширять функционал, добавляя новые способы оплаты проезда, а также постепенно увеличивать количество таких КЗП в метро," – говорится в сообщении.

С новым оборудованием увеличится скорость считывания, появится возможность оплаты смартфоном без разблокирования. Кроме того, для слабовидящих людей на контроллер нанесут яркую обводку и шрифт Брайля.

Ожидается, что в будущем можно будет внедрить альтернативные способы оплаты с помощью QR-кода.

Кроме того, в этом году все турникеты будут принимать банковские карты и виртуальную "Тройку".

"Оборудование, которое планируем поставить, изготовлено отечественными производителями с использованием российского ПО. Таким образом, по поручению мэра получается повысить комфорт пассажиров, сократить очереди в кассы, положительно повлиять на экологию, а также дать импульс для развития высокотехнологичной российской промышленности", – отметил руководитель Дептранса Москвы Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что продажи масок в столичном метро выросли на 30% за последнюю неделю. Ликсутов подчеркнул, что цена на средства индивидуальной защиты в транспорте ниже, чем в аптеках города.

