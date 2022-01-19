Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Продажи масок в столичном метро выросли на 30% за последнюю неделю. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Мы благодарны тем пассажирам, кто ответственно относится к себе и окружающим. По поручению мэра Москвы мы делаем все для безопасности пассажиров – это наш приоритет", – приводятся в сообщении слова заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он напомнил, что продажа масок в метро стартовала весной 2020 года. Ликсутов также отметил, что цена на средства индивидуальной защиты в транспорте ниже, чем в аптеках города.

Ранее сообщалось, что за 1,5 года с начала пандемии москвичи нарушили масочный режим в транспорте больше 700 тысяч раз. Чаще всего нарушителей ловят на станциях метро "Библиотека имени Ленина", "Павелецкая", "Теплый Стан", "Крестьянская Застава" и "Электрозаводская".

