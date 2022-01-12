Более 550 тыс нарушителей без масок выявили в транспорте Москвы в 2021 году

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Более 550 тысяч нарушителей без масок выявили в столичном транспорте в 2021 году. Об этом сообщил руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов.
По его словам, контролеры продолжают усиленные проверки соблюдения масочного режима на входах, платформах и в поездах метро, МЦК и МЦД, а также в наземном транспорте и на вокзалах.
"Сейчас доля ответственных граждан, понимающих необходимость ношения средств индивидуальной защиты, увеличивается. Почти все пассажиры заходят в метро в масках", – отметил Султанов.
При этом в декабре 2021 года было выявлено почти 50 тысяч нарушений, а в новогодние праздники – более 6 тысяч. Султанов призвал пассажиров соблюдать антиковидные меры, прописанные требованиями Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что за 1,5 года с начала пандемии москвичи нарушили масочный режим в транспорте больше 700 тысяч раз. Чаще всего нарушителей ловят на станциях метро "Библиотека имени Ленина", "Павелецкая", "Теплый Стан", "Крестьянская Застава" и "Электрозаводская".
Столичные контролеры выявили 6 тыс нарушителей масочного режима в праздники
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