В столичном метро опровергли данные об использовании Face Pay для проверки наличия маски

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В московском метрополитене не используют систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление пресс-службы столичном подземки.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что пассажиров московского метро начали штрафовать за нарушение масочного режима с помощью сервиса Face Pay. Утверждалось, что штраф за нарушение составил 3 тысячи рублей, в то время как действующая административная мера определяется в размере 5 тысяч.
В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что проверку соблюдения мер безопасности в условиях пандемии коронавируса осуществляют в ежедневном режиме контролеры. При этом для составления административного материала сотрудникам необходимы персональные данные нарушителя.
"Вынесение постановлений только по скриншотам, а также по фотографиям, полученным, в том числе от сторонних лиц, не представляется возможным. База данных Face Pay сотрудникам ГКУ "Организатор перевозок" не доступна", – отметили в пресс-службе подземки.
Там напомнили, что при регистрации в сервисе Face Pay пассажир не вносит свои личные данные, такие как фамилия имя и отчество. Таким образом, метрополитен не имеет возможности сопоставлять фото гражданина с его персональным идентификатором.
В пресс-службе также подчеркнули, что метрополитен не передает данные пользователей системы Face Pay третьим лицам.
"Зашифрованные биометрические данные хранятся на защищенных серверах метро в закрытом контуре. Платежные данные хранятся исключительно на стороне банка. Метрополитен строго соблюдает действующее законодательство и использует данные пассажиров, которые подключились к Face Pay, только по назначению 0 для оплаты проезда в метро с помощью распознавания лица", – заключили в пресс-службе.
Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" уже зарегистрировались 1 миллион пассажиров. При этом Face Pay воспользовались свыше 50 тысяч человек.
Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложения в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.
Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения".
Система Face Pay появилась на всех станциях столичного метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: