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Москва 24

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Транспорт

00:26

В столичном метро опровергли данные об использовании Face Pay для проверки наличия маски

транспорт город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В московском метрополитене не используют систему Face Pay для проверки наличия маски у пассажиров. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на заявление пресс-службы столичном подземки.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что пассажиров московского метро начали штрафовать за нарушение масочного режима с помощью сервиса Face Pay. Утверждалось, что штраф за нарушение составил 3 тысячи рублей, в то время как действующая административная мера определяется в размере 5 тысяч.

В пресс-службе метрополитена подчеркнули, что проверку соблюдения мер безопасности в условиях пандемии коронавируса осуществляют в ежедневном режиме контролеры. При этом для составления административного материала сотрудникам необходимы персональные данные нарушителя.

"Вынесение постановлений только по скриншотам, а также по фотографиям, полученным, в том числе от сторонних лиц, не представляется возможным. База данных Face Pay сотрудникам ГКУ "Организатор перевозок" не доступна", – отметили в пресс-службе подземки.

Там напомнили, что при регистрации в сервисе Face Pay пассажир не вносит свои личные данные, такие как фамилия имя и отчество. Таким образом, метрополитен не имеет возможности сопоставлять фото гражданина с его персональным идентификатором.

В пресс-службе также подчеркнули, что метрополитен не передает данные пользователей системы Face Pay третьим лицам.

"Зашифрованные биометрические данные хранятся на защищенных серверах метро в закрытом контуре. Платежные данные хранятся исключительно на стороне банка. Метрополитен строго соблюдает действующее законодательство и использует данные пассажиров, которые подключились к Face Pay, только по назначению 0 для оплаты проезда в метро с помощью распознавания лица", – заключили в пресс-службе.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" уже зарегистрировались 1 миллион пассажиров. При этом Face Pay воспользовались свыше 50 тысяч человек.

Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложения в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения".

Система Face Pay появилась на всех станциях столичного метро

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