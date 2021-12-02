Технологией Face Pay в столичном метро пользуются около 45 тыс пассажиров – Ликсутов

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Около 45 тысяч пассажиров пользуются технологией Face Pay для оплаты проезда, написал написал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке в телеграм-канале Дептранса.

Он напомнил, что оплату проезда по биометрии запустили в метро полтора месяца назад.

"Проект взял премию "Формула движения"‎ в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта", что также подтверждает безопасность и высокий уровень нашей IT-системы. Удобство сервиса отмечают и пассажиры", – написал Ликсутов.

По его словам, за полтора месяца совершено более 160 тысяч поездок по биометрии. В метро также увеличили количество турникетов с Face Pay.

Для пользования услугой необходимо добавить фотографию в приложение "Метро Москвы". Снимок переводится в зашифрованный биометрический ключ, состоящий из набора символов, который невозможно перевести обратно в изображение лица. Также нужно привязать банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту "Тройка".

"Когда вы проходите через турникет, камера также сразу переводит изображение вашего лица в биометрический ключ, сравнивает его с ключами из базы данных и списывает стоимость проезда. Все персональные данные о ФИО и сведения банковской карты пассажира хранятся и обрабатываются только в защищенных информационных системах вашего банка", – рассказал Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что технология Face Pay является абсолютно надежной. Оплату с помощью биометрии Ликсутов сравнил с привязыванием банковской карты в приложении для оплаты покупок.

"Полагаем, через 2–3 года 10–15% пассажиров метро будут регулярно пользоваться Face Pay. Тем более все больше людей начали использовать биометрические технологии в пандемию. Особенно вырос интерес к идентификации по лицу", – заключил Ликсутов.

Узнать подробности подключения к технологии Face Pay можно здесь.

Ранее россиянам объяснили принцип работы системы Face Pay. Власти Москвы утверждают, что попасть в подземку по чужой фотографии не получится, поскольку камера распознает, насколько естественно лицо, ей показанное. Эксперты же предупреждают, что при расширении применения этой технологии усилится и интерес мошенников.

