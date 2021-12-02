Технологией Face Pay в столичном метро пользуются около 45 тыс пассажиров – Ликсутов

12:06
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Около 45 тысяч пассажиров пользуются технологией Face Pay для оплаты проезда, написал написал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в своей колонке в телеграм-канале Дептранса.
Он напомнил, что оплату проезда по биометрии запустили в метро полтора месяца назад.
"Проект взял премию "Формула движения" в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта", что также подтверждает безопасность и высокий уровень нашей IT-системы. Удобство сервиса отмечают и пассажиры", – написал Ликсутов.
По его словам, за полтора месяца совершено более 160 тысяч поездок по биометрии. В метро также увеличили количество турникетов с Face Pay.
Для пользования услугой необходимо добавить фотографию в приложение "Метро Москвы". Снимок переводится в зашифрованный биометрический ключ, состоящий из набора символов, который невозможно перевести обратно в изображение лица. Также нужно привязать банковскую карту со средствами для оплаты проезда и карту "Тройка".
"Когда вы проходите через турникет, камера также сразу переводит изображение вашего лица в биометрический ключ, сравнивает его с ключами из базы данных и списывает стоимость проезда. Все персональные данные о ФИО и сведения банковской карты пассажира хранятся и обрабатываются только в защищенных информационных системах вашего банка", – рассказал Ликсутов.
Заммэра подчеркнул, что технология Face Pay является абсолютно надежной. Оплату с помощью биометрии Ликсутов сравнил с привязыванием банковской карты в приложении для оплаты покупок.
"Полагаем, через 2–3 года 10–15% пассажиров метро будут регулярно пользоваться Face Pay. Тем более все больше людей начали использовать биометрические технологии в пандемию. Особенно вырос интерес к идентификации по лицу", – заключил Ликсутов.
Узнать подробности подключения к технологии Face Pay можно здесь.
Ранее россиянам объяснили принцип работы системы Face Pay. Власти Москвы утверждают, что попасть в подземку по чужой фотографии не получится, поскольку камера распознает, насколько естественно лицо, ей показанное. Эксперты же предупреждают, что при расширении применения этой технологии усилится и интерес мошенников.
Система Face Pay появилась на всех станциях столичного метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: