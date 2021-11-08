Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Россиянам объяснили принцип работы системы Face Pay. Речь идет о полностью бесконтактной оплате по биометрическим данным, сообщает РИА Новости.

С октября такая система действует на всех станциях московского метро. Бесконтактная оплата делает возможной поездку в метро без единого прикосновения к предметам.

Чтобы подключить ее, надо установить на смартфон приложение "Метро Москвы" и зарегистрироваться в нем. В "Кабинете" надо найти пункт Face Pay и добавить изображение своего лица. Затем софт предложит привязать к цифровому образу банковскую карту и "Тройку".

Воспользоваться услугой можно уже через несколько часов после регистрации. Пока на каждой станции есть по одному биометрическому турникету, однако, если сервис будет популярным, их число увеличат. По данным департамента транспорта, к сервису уже подключились около 25 000 человек.

Власти Москвы утверждают, что попасть в подземку по чужой фотографии не получится, поскольку камера распознает, насколько естественно лицо, ей показанное.

Эксперты предупреждают, что при расширении применения этой технологии усилится и интерес мошенников. Менеджер продукта платформы интеллектуального видеонаблюдения MTC AI Никита Климов заявил, что нужно будет постоянно улучшать так называемую подсистему liveness, отвечающую за определение того, настоящий ли человек перед камерой или макет.

"В целом сами по себе системы распознавания лиц сейчас очень надежны, проблемы скорее могут возникнуть вследствие утечек данных из централизованных систем хранения", – считает он.

В метро Москвы селфи превращается в биометрический ключ, который хранится на защищенных серверах. Обратно преобразовать токен в фотографию невозможно, поскольку при обработке снимок разбивается на сотни тысяч точек, чтобы пользователя можно было узнать даже в очках или маске.

Система оплаты проезда по лицу заработала на всех станциях столичной подземки 15 октября. Чтобы воспользоваться сервисом, минимум за несколько часов до первой поездки необходимо привязать к нему данные банковской карты, "Тройки", а также свою фотографию. Во время прохода через турникет нужно посмотреть в камеру, и деньги за проезд спишутся автоматически.