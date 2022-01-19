70% пассажиров метро перестали покупать билеты в кассах – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве уже 70% пассажиров метро не покупают билеты в кассах благодаря развитию альтернативных сервисов, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что возможность оплатить проезд удобными способами помогает пассажирам экономить время в поездках, разгружает кассы, а также оказывает положительное влияние на экологию благодаря снижению числа бумажных билетов и чеков.

Заммэра напомнил, что в настоящее время в столице существует более десяти способов оплаты проезда.

"По этому показателю Москва – мировой лидер. За эти годы у нас появилась карта "Тройка", а на турникетах стали принимать банковские карты, можно платить гаджетами. В 2021 году доля пассажиров, использующих альтернативные способы оплаты проезда, выросла до 70%, то есть всего лишь 30% пассажиров покупают билеты в кассах, и это не предел", – рассказал Ликсутов.

По его словам, в 2010 году 99,7% пассажиров метро покупали билеты только в кассах. В 2016 году этот показатель снизился до 64% благодаря запуску "Тройки" и внедрению альтернативных видов оплаты проезда. В начале 2021 года только в 50% случаев пассажиры оплачивали проезд через кассы.

"Также после запуска "Тройки" в 2013 году департамент транспорта сократил выпуск бумажных билетов в 6 раз, что позволило уменьшить вред для окружающей среды, равноценный двум тысячам сохраненных деревьев ежегодно", – рассказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что с развитием нового сервиса Face Pay, виртуальной "Тройки"‎ и всей билетной системы все больше пассажиров будут отказываться от касс, что приведет к уменьшению очередей.

Face Pay заработал на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. По словам Ликсутова, в личном кабинете приложения "Метро Москвы" или "Московский транспорт" уже зарегистрировался 1 миллион пассажиров.

Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложения в разделе Face Pay и привязать банковскую карту. Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

Face Pay стал лауреатом в номинации "Лучшее решение в области цифровизации транспорта" 8-й национальной премии "Формула движения".

