Москва готова предлагать карту "Тройка" другим странам – Ликсутов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Транспортная карта "Тройка" стала доступна жителям 14 российских городов и регионов, кроме того, Москва готова предлагать ее и другим странам, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью РИА Новости.
"Мы, конечно, думаем о том, чтобы билетную систему нашу предлагать и в другие страны, но в первую очередь ориентированы на наши российские регионы, особенно Центральный федеральный округ, жители которого очень часто приезжают в Москву, в Московскую область", – отметил Ликсутов.
Он уточнил, что билетные системы Москвы и Подмосковья полностью объединены.
"И нам всегда приятно, когда руководители самых передовых регионов, российских городов внедряют эту нашу систему", – подчеркнул заместитель мэра.
Ликсутов также заявил, что билетную систему, которая действует в столице, признавали самой инновационной в мире на различных международных конкурсах. Так, недавняя награда была получена в Лондоне в прошлом году.
Ранее сообщалось, что теперь стало возможно активировать баланс на карте "Тройка" с помощью валидаторов в столичном наземном транспорте. Пополнить баланс транспортной карты можно онлайн через мобильные приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт" или единый транспортный портал, а после достаточно приложить ее к считывающему устройству для активации.
В салоне автобуса или трамвая нужно нажать на специальную кнопку справа от валидатора, после чего на экране появится надпись об активации удаленного пополнения.
"Это наш город": в наземном транспорте столицы можно активировать карту "Тройка"
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