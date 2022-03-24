ЦППК установила терминалы предварительных билетов на 48 станциях МЖД

Фото: пресс-служба ЦППК

Специалисты ЦППК установили 131 терминал предварительных проездных документов (ТППД) на 48 станциях Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что данные терминалы позволяют получить талон, подтверждающий станцию отправления. Это необходимо, чтобы оплатить проезд у контролера или на станции назначения, если станционная касса по тем или иным причинам закрыта. Чтобы оформить талон, потребуется нажать кнопку на терминале.

ТППД появились на 24 станциях Белорусского направления МЖД, в числе которых Ромашково, Раздоры, Захарово, Хлюпино, Шаликово и другие, а также на 24 платформах Курского направления МЖД, в том числе Хомяково, Шульгино, Приокской и Чепелово.

До 11 апреля терминалы будут работать в тестовом режиме. Это значит, что оформить проездной документ можно будет и в поезде, однако после указанной даты подобное оформление без соответствующего талона будет стоить дороже.

Как рассказали в пресс-службе, сейчас на 164 станциях разных направлений МЖД установлены 519 ТППД. В 2021 году ими воспользовались порядка 1,5 миллиона раз.

Ранее стало известно, что ЦППК проведет весенний комиссионный осмотр более чем 2,3 тысячи вагонов поездов и 56 вагонов рельсовых автобусов. Работы продлятся до 31 мая. Они направлены на обеспечение надежности и безопасности пассажирских перевозок.

