ЦППК установила терминалы предварительных билетов на 48 станциях МЖД

Фото: пресс-служба ЦППК
Специалисты ЦППК установили 131 терминал предварительных проездных документов (ТППД) на 48 станциях Московской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.
Уточняется, что данные терминалы позволяют получить талон, подтверждающий станцию отправления. Это необходимо, чтобы оплатить проезд у контролера или на станции назначения, если станционная касса по тем или иным причинам закрыта. Чтобы оформить талон, потребуется нажать кнопку на терминале.
ТППД появились на 24 станциях Белорусского направления МЖД, в числе которых Ромашково, Раздоры, Захарово, Хлюпино, Шаликово и другие, а также на 24 платформах Курского направления МЖД, в том числе Хомяково, Шульгино, Приокской и Чепелово.
До 11 апреля терминалы будут работать в тестовом режиме. Это значит, что оформить проездной документ можно будет и в поезде, однако после указанной даты подобное оформление без соответствующего талона будет стоить дороже.
Как рассказали в пресс-службе, сейчас на 164 станциях разных направлений МЖД установлены 519 ТППД. В 2021 году ими воспользовались порядка 1,5 миллиона раз.
Ранее стало известно, что ЦППК проведет весенний комиссионный осмотр более чем 2,3 тысячи вагонов поездов и 56 вагонов рельсовых автобусов. Работы продлятся до 31 мая. Они направлены на обеспечение надежности и безопасности пассажирских перевозок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: