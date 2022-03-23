Расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится 26–27 марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание некоторых поездов МЦД-1, Белорусского и Савеловского направлений Московской железной дороги изменится в последние выходные марта. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.
Корректировки обусловлены подготовкой к запуску системы автоматического управления движением поездов на станциях Лобня, Аэропорт Шереметьево и участке Лобня – Шереметьево, а также к открытию в апреле новой железнодорожной ветки между Южным и Северным терминалами аэропорта.
Технологическое окно назначено на период с 01:00 26 марта до 01:00 27 марта. В это время часть составов будет следовать по укороченному маршруту, некоторые поезда и вовсе выведут из расписания, у других же изменится время отправления и прибытия.
Работы на путях коснутся и графика аэроэкспрессов. Как уточняет пресс-служба перевозчика, 25 марта все экспрессы проследуют по обычному расписанию, за исключением тех, что отправляются с Белорусского вокзала в 23:14, 23:46 и 00:31 – их отменят.
26 марта поезда следовать до аэропорта не будут, а 27 марта отмены затронут аэроэкспрессы, отправляющиеся с вокзала в 4:43, 5:29 и 5:48. Чтобы попасть в Шереметьево, горожане смогут воспользоваться экспресс-автобусами, которые отходят от станции метро "Ховрино". В субботу интервалы их движения сократят до 15 минут.
Ранее стало известно, что в последние выходные месяца также изменится расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД. Это связано со строительством соединительного тоннеля для третьего маршрута Московских центральных диаметров.
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