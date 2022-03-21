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транспорт

10:22

Расписание электричек Казанского направления МЖД изменится в выходные

транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание ряда пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги изменится 26–27 марта в связи со строительством соединительного тоннеля для третьего маршрута Московских центральных диаметров.

"Внесены корректировки в расписание пригородных поездов. У ряда поездов изменится время отправления и прибытия в конечный пункт, а также количество остановок на маршруте, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика", – отметили в пресс-службе МЖД.

Работы по выносу главных путей из соединительного тоннеля на время его реконструкции будут осуществляться в марте и мае. В МЖД призвали пассажиров отнестись к данной ситуации с пониманием, а также регулярно сверяться с актуальным расписанием пригородных поездов.

Ранее сообщалось, что Центральная пригородная пассажирская компания проведет весенний комиссионный осмотр более 2,3 тысячи вагонов. Работы продлятся до 31 мая. В общей сложности комиссия осмотрит 2 328 вагонов электропоездов и 56 вагонов рельсовых автобусов (находящихся в собственности компании и арендованных).

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