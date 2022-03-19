Надвижка пролетного строения эстакады через МЦД-2 выполнена на четверть – Бочкарев

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Надвижка пролета эстакады через Курское направление МЖД готова на четверть, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках строительства участка московского скоростного диаметра от улицы Грайвороновская до улицы Шоссейной на 25% выполнена надвижка пролета эстакады через Курское направление МЖД", – приводят слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Заммэра отметил, что надвижка производилась в ночные технологические окна над железной дорогой, где, в частности, курсируют электрички МЦД-2.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что общая длина эстакады основного хода составляет более 1,5 километра, уже возведены 42 из 44 опор. По его словам, протяженность пролета над железной дорогой составляет 276 метров.

Кравцов уточнил, что всего на этом участке московского скоростного диаметра строятся пять эстакад.

Ранее сообщалось, что строители начали сооружение моста через реку Битцу на участке Юго-Восточной хорды от МКАД до трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе, который станет частью Московского скоростного диаметра.

Уточняется, что длина моста составит 109 метров. В настоящее время уже завершены работы по погружению всех свай двух из пяти опор конструкции, идет подготовка к сооружению оставшихся.