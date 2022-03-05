Расписание ряда электричек Горьковского направления МЖД изменится в воскресные дни марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Расписание некоторых электричек Горьковского направления МЖД изменится в воскресные дни марта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Так, 6, 13, 20 и 27 марта изменится график пригородных поездов Горьковского направления из-за ремонта на станции Стройка.
"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, Нижегородской, Балашихой и Железнодорожной станций, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи проследуют до Железнодорожной и в обратном направлении", – отмечается в сообщении.
Уточняется, что также у ряда электропоездов поменяется время отправления, прибытия и количество остановок.
В МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к данной ситуации и заранее изучить изменения в расписании электричек.
Узнать изменения в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в приложении для смартфона "РЖД Пассажирам".
Ранее сообщалось, что расписание электричек Московской железной дороги (МЖД) изменится с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта.
Изменение касаются экспрессов в Александров, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу. Кроме того, 23 февраля и с 4 по 8 марта корректировки коснутся поездов в Брянскую, Калужскую, Владимирскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую и Тульскую области.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: