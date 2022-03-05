Расписание ряда электричек Горьковского направления МЖД изменится в воскресные дни марта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание некоторых электричек Горьковского направления МЖД изменится в воскресные дни марта. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Так, 6, 13, 20 и 27 марта изменится график пригородных поездов Горьковского направления из-за ремонта на станции Стройка.

"Обращаем внимание пассажиров, что на время работ ряд поездов, курсирующих между Курским вокзалом, Нижегородской, Балашихой и Железнодорожной станций, выведут из расписания, несколько электричек вместо Балашихи проследуют до Железнодорожной и в обратном направлении", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что также у ряда электропоездов поменяется время отправления, прибытия и количество остановок.

В МЖД попросили пассажиров с пониманием отнестись к данной ситуации и заранее изучить изменения в расписании электричек.

Узнать изменения в расписании можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также на официальном сайте РЖД в разделе "Пассажирам" и в приложении для смартфона "РЖД Пассажирам".

Ранее сообщалось, что расписание электричек Московской железной дороги (МЖД) изменится с 22 по 24 февраля и с 4 по 8 марта.

Изменение касаются экспрессов в Александров, Владимир, Большую Волгу, Раменское, Рязань, Калугу и Тулу. Кроме того, 23 февраля и с 4 по 8 марта корректировки коснутся поездов в Брянскую, Калужскую, Владимирскую, Курскую, Орловскую, Смоленскую и Тульскую области.

