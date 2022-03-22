"Аэроэкспресс" запустил автобусный экспресс-маршрут в Домодедово

Фото: пресс-служба "Аэроэкспресса"

Компания "Аэроэкспресс" запустила регулярные экспресс-автобусы от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"Добраться в аэропорт Домодедово стало еще проще! Запустили регулярный автобусный экспресс-маршрут № 1185 от станции метро "Домодедовская" до аэропорта Домодедово", – говорится в сообщении.

Уточняется, что маршрут проходит по Каширскому шоссе с двумя остановками по требованию. Время в пути составит 30–40 минут, а стоимость разовой поездки – 150 рублей. Автобусы будут отправляться ежедневно с 06:30 до 00:50 с интервалами в 20 минут.

Ранее стало известно, что Центральная ППК совместно с МЖД назначит дополнительные поезда на наиболее востребованные направления в связи с приближением дачного сезона и переходом на летний график движения. Для удобства пассажиров вводятся 20 дополнительных поездов: 18 из них будут запущены 27 марта, один – с 23 апреля и еще один – с 24 апреля.