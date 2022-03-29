Мосметро и ООО "МСП" заключили контракт на поставку "Троек" с отечественным чипом

16:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мосметро и компания ООО "МСП" заключили контракт на пять лет на поставку транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Первая партия полностью российских карт появится в кассах метро, когда окончится финальный этап тестирования.
"В рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики мы продлили договор с российским производителем карт "Тройка" на пять лет. Крупный госзаказ позволит компании "МСП" без перебоев снабжать московское метро пластиковыми картами", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ожидается, что закупка поможет компании сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности, а также продолжить работу над еще более современными разработками. Отмечается, что замена чипа никак не отразится на работе "Тройки". Кроме того, в Дептрансе продолжат развивать и другие способы оплаты проезда, в том числе Face Pay.
Сейчас московская билетная система на основе карт "Тройка" запущена в 17 регионах России, в частности в Московской, Тульской, Ростовской и Ульяновской областях.
25 марта стало известно, что проезд по карте "Тройка" теперь можно оплатить в Ингушетии. Сервис доступен в Магасе и Назрани.
Ликсутов: отечественный чип для карты "Тройка" проходит финальное тестирование
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