Мосметро и ООО "МСП" заключили контракт на поставку "Троек" с отечественным чипом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мосметро и компания ООО "МСП" заключили контракт на пять лет на поставку транспортных карт "Тройка" с отечественным чипом, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Первая партия полностью российских карт появится в кассах метро, когда окончится финальный этап тестирования.

"В рамках решения штаба у мэра Москвы Сергея Собянина по поддержке экономики мы продлили договор с российским производителем карт "Тройка" на пять лет. Крупный госзаказ позволит компании "МСП"‎ без перебоев снабжать московское метро пластиковыми картами", – заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ожидается, что закупка поможет компании сохранить рабочие места, нарастить производственные мощности, а также продолжить работу над еще более современными разработками. Отмечается, что замена чипа никак не отразится на работе "Тройки". Кроме того, в Дептрансе продолжат развивать и другие способы оплаты проезда, в том числе Face Pay.

Сейчас московская билетная система на основе карт "Тройка" запущена в 17 регионах России, в частности в Московской, Тульской, Ростовской и Ульяновской областях.

25 марта стало известно, что проезд по карте "Тройка" теперь можно оплатить в Ингушетии. Сервис доступен в Магасе и Назрани.