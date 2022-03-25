Карту "Тройка" начали принимать в транспорте Ингушетии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Ингушетии появилась возможность оплатить проезд транспортной картой "Тройка", сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Такой сервис заработал в двух крупнейших городах республики – в Магасе и Назрани. Больше 130 тысяч жителей смогут выбрать, как оплатить проезд, – "Тройкой", банковской картой или наличными.

Пополнить баланс карты можно в банкоматах Сбербанка, а также в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов напомнил, что развитие и цифровизация общественного транспорта в регионах – задача, поставленная президентом России.

В России до конца 2022 года планируют увеличить число регионов, где можно будет оплатить проезд картой "Тройка". Ожидается, что в число новых участников программы войдут Воронеж, Пермь, Орел и Ростов. На данный момент единая билетная система действует в 15 регионах и городах.

По информации Дептранса, благодаря "Тройке" регионы могут цифровизировать транспорт, анализировать востребованность маршрутов, контролировать способы оплаты и выручку и создать свои тарифы.

Ликсутов отмечал, что применение единой карты "Тройка" становится удобным для россиян процессом, поскольку помогает экономить в путешествиях. Кроме того, сама инициатива соответствует транспортной стратегии страны до 2030 года.

