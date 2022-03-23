Чат-бот столичного метро получил премию "Хрустальная гарнитура"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/

Чат-бот Московского метрополитена Александра стал обладателем ежегодной премии "Хрустальная гарнитура" в номинации "Лучший клиентский опыт автоматизированного, роботизированного взаимодействия". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Александра начала работать в ноябре 2020 года. Чат-бот может оформить заявку на сопровождение, рассказать о пополнении проездной карты "Тройка" и способах оплаты проезда. В среднем бот отвечает за секунду.

"Для удобства пассажиров мы стараемся большую часть услуг переносить в онлайн. С момента запуска, в ноябре 2020 года, Александра ответила уже на 1,1 миллиона вопросов", – заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что внедрение данного сервиса позволило сделать столичный общественный транспорт удобнее и понятнее. Кроме того, его высоко оценило экспертное сообщество, добавил Ликсутов.

Ранее приложение для смартфонов "Московский транспорт" стало одним из лучших проектов, представленных на международном конкурсе инновационных проектов World Summit Award. Оно получило награду в категории Smart settlements and urbanization, обойдя проекты из 182 стран мира.

