Приложение "Метро Москвы"‎ стало победителем премии RB Digital Awards 2022

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Приложение "Метро Москвы"‎ получило награду всероссийской бизнес-премии RB Digital Awards 2022 в номинации "Логистика и транспорт". Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

"По поручению Сергея Собянина мы запускаем удобные цифровые сервисы и создаем комфортное взаимодействие между жителями и городом. "Метро Москвы" играет важную роль для решения этой задачи", – заявил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что на основе данного сервиса российская столица одна из первых в мире запустила новые цифровые проекты, такие как Face Pay и виртуальная карта "Тройка",‎ используя которые жители города могут проходить в метро без бумажных денег, транспортной или банковской карты.

"И эти сервисы не только сделали поездки в городском транспорте удобнее и быстрее, их также высоко оценили эксперты в России и мире", – добавил Ликсутов.

Сервис "Метро Москвы" также признавали лучшим среди 2 500 претендентов в категории "Приложение для госсектора" на международной премии AVA Digital Awards 2021 в Далласе.

С его помощью можно приобрести любые билеты на "Тройку"‎ удаленно, оплатить проезд в метро бесконтактно с Face Pay, воспользоваться виртуальной "Тройкой" в Google Pay и Samsung Pay, выбрать менее загруженный вагон метро для комфортной поездки, а также получить ответы от чат-бота Александры на вопросы о метро, МЦК, МЦД и построить удобные маршруты с учетом разных видов транспорта.

Ранее в приложении "Метро Москвы" появилась возможность покупать билеты на междугородние и международные рейсы автобусов. Для покупки билета через данный сервис нужно открыть личный кабинет приложения, нажать на "Купить билет" в разделе "Междугородние автобусы", выбрать направление, дату и нужный рейс. После этого необходимо заполнить все данные о пассажире и оплатить покупку.

