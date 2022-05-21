Бочкарев: участок продления красной ветки до станции "Новомосковская" готов почти на 50%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы на новом участке Сокольнической линии столичной подземки до станции "Новомосковская" выполнены на 43%, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

"На участке продления Сокольнической ветки от "Коммунарки" до станции "Новомосковская" в настоящее время завершаются работы по сооружению котлованов, ведется сооружение основных монолитных конструкций и верхнего строения пути. На сегодняшний день работы выполнены на 43%", – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, возведение нового участка в 2,4 километра ведется одновременно с созданием участка трассы "Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе" от ТПУ "Столбово" до улицы Поляны.

Бочкарев уточнил, что станция будет находиться вдоль трассы, на ее пересечении с улицей Александры Монаховой. В настоящее время здесь специалисты заканчивают работы по подготовке территории возведения и выносу инженерных коммуникаций для свободного строительства объекта продления линии метро и автомагистрали.

Ранее активный этап строительства начался на территории электродепо "Саларьево" для обслуживания Сокольнической линии метро. Ожидается, что работы завершатся в течение года, затем начнется благоустройство и озеленение территории. Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко подчеркнул, что особое внимание будет уделяться качеству строительства на объекте, как поручил Собянин.

