Тоннель под МКАД в рамках Московского скоростного диаметра построен наполовину

13:21
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Тоннель под 32-м километром МКАД в рамках Московского скоростного диаметра построен на 50%. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
Заммэра города Андрей Бочкарев рассказал, что практически завершена установка экрана из труб. В частности, рабочие соорудили 71 трубу из 73, а 51 уже забетонировали. Вместе с тем началась цементация грунтового массива в штольне тоннеля.
По словам Бочкарева, протяженность дорог на участке, общая готовность которого оценивается в 15%, составляет около 12 километров.
Гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что защитный экран позволит не ограничивать движение на МКАД во время работ по выемке грунта. Общая длина тоннеля составляет 102,5 метра. Из них 64,8 метра приходится на закрытую часть, а остальное – на открытую.
"На участке МСД от МКАД до магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе запланировано строительство семи искусственных сооружений: помимо тоннеля под МКАД, будет также тоннель на пересечении МСД и Симферопольского шоссе, мост через реку Битцу и четыре эстакады", – добавил Кравцов.
Ранее Бочкарев рассказал, что четыре искусственных сооружения введут в эксплуатацию на участке Московского скоростного диаметра от Ярославского до Дмитровского шоссе до конца года. На сегодняшний день готовы уже два путепровода, две эстакады и два моста. Он добавил, что эстакада от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе станет одной из самых длинных в Москве.
Участок МСД от Павелецкого направления МЖД до МКАД готов почти на 50% – Бочкарев
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