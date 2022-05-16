Собянин рассказал о реконструкции клеверных развязок на МКАД

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В Москве продолжаются работы по реконструкции клеверных развязок на МКАД. Специалисты создают направленные съезды с эстакадами и тоннелями, скоростными переходными полосами, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Новые конструкции пропускают на треть машин больше", – написал он.

Мэр уточнил, что за последние 10 лет на МКАД появилось 18 новых развязок. В настоящее время специалисты работают еще над четырьмя. Они расположатся на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, а также с улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней.

Ранее сообщалось, что в рамках создания Московского скоростного диаметра построят транспортную развязку на пересечении Косинского шоссе с Салтыковской улицей.

Как рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, данная развязка позволит организовать бессветофорное движение на участке Северо-Восточной хорды от МКАД до границы с областью. В частности, планируется убрать светофоры на пересечении шоссе с Салтыковской улицей, где и появится развязка, а также у остановки общественного транспорта "Каскадная улица".

