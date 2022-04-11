Развязка на пересечении МКАД с Осташковским шоссе готова более чем на 60%

Фото: М. Мишина/пресс-служба мэра и правительства Москвы
Строительство развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе завершено более чем на 60%. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, в настоящее время ведутся работы по строительству опор и пролетных строений путепроводов, съездов и надземного пешеходного перехода, а также по устройству дождевой канализации и прокладке слаботочных систем.
Как уточняется, в рамках проекта построят 8,7 километра дорог. Также основной ход МКАД на этом участке расширят с пяти до восьми полос. Для пешеходов построят надземный переход через Осташковскую улицу в районе дома 30 и четыре лестничных схода — возле двух торговых центров, Северодвинской улицы и Студеного проезда.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что большая часть транспортных развязок на Московской кольцевой автодороге (МКАД) реконструирована, в 2022 году будет завершено строительство еще двух новых развязок.
Мэр добавил, что до конца 2022 года планируется завершить строительство развязок на пересечении МКАД с Алтуфьевским и Осташковским шоссе.
Четыре клеверных развязки реконструируют на МКАД до конца 2023 года
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